Carlos Pereira participa nas Jornadas Parlamentares do PS que decorrem em Viseu

O Grupo Parlamentar do PS realiza, hoje e amanhã, as suas Jornadas Parlamentares no distrito de Viseu. Sob o lema ‘Portugal Melhor’, o painel de trabalhos decorrerá esta terça-feira, 25 de Junho, no Hotel Montebelo Congress, em Viseu, depois do primeiro dia ser dedicado a visitas de grupos de deputados a vários municípios do distrito.

O deputado madeirense e vice-presidente do GPPS, Carlos Pereira, foi um dos escolhidos como oradores neste segundo dia de trabalhos.

O líder parlamentar do PS, acompanhado por um grupo de deputados socialistas, visitou hoje duas empresas do concelho de Viseu, a AVICASAL, empresa de abate e distribuição de produtos frescos de carne de aves, e mais tarde, a Visabeira SGPS, um grupo conglomerado gestor de participações sociais, terminando o dia com um jantar, pelas 20h00, entre Carlos César e autarcas do distrito.

Outros parlamentares socialistas, divididos em cinco grupos, deslocaram-se também a várias empresas, entidades e instituições do distrito, em grupos que se deslocarão a Tondela, Mangualde, Penalva do Castelo, S. João da Pesqueira, Lamego, São Pedro do Sul, Oliveira de Frades, Resende e Cinfães.

Para amanhã, terça-feira, a sessão subordinada ao tema ‘Portugal Melhor’, pretende fazer o balanço desta legislatura, primeiro com uma intervenção do líder parlamentar Carlos César, após as boas-vindas do coordenador regional dos parlamentares socialistas, deputado José Rui Cruz, e depois com o painel de trabalhos, moderado pelo vice-presidente do GPPS João Paulo Correia, com as intervenções dos vice-presidentes Carlos Pereira, Fernando Rocha Andrade, Jamila Madeira e Susana Amador.

A sessão de encerramento contará com a presença do secretário-geral do PS, António Costa.