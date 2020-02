Carlos Pereira diz que PSD-M “vota contra as suas próprias propostas”

Carlos Pereira, deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, afirma que o posicionamento dos seus congéneres do PSD-M, ao votarem contra o Orçamento do Estado, mostra estarem “contra as suas próprias propostas”.

Apontando o dedo à contradição manifestada pelos sociais-democratas, o deputado socialista diz que “depois de andarem três dias a propalar propostas aprovadas, algumas com o nosso apoio, eis que, na votação final global, fazem uma pirueta e votam contra as suas próprias propostas, ou seja, votam contra aquilo que dizem que defendem: a Madeira”.

Carlos Pereira vai mais longe e afirma mesmo que se não fosse o PS a aprovar o Orçamento, essas propostas estariam agora no “caixote do lixo”. Criticando o “desacerto estratégico e a propaganda enganadora” do PSD-M, o parlamentar entende que os deputados do PSD-M devem explicar a sua atitude.

O socialista acrescenta ainda que esta posição veio mostrar que «as listas para os órgãos internos do PSD falaram mais alto do que a Madeira