Carlos Pereira acompanha visita de Costa e Marcelo a Cabo Verde

Carlos Pereira, deputado do PS eleito pela Madeira, vai acompanhar a visita de Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa a Cabo Verde, nos dias 10 e 11 de Junho, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, que este ano se estendem àquele arquipélago.

O vice-presidente do Grupo Parlamentar, que é membro do grupo parlamentar de amizade Portugal/Cabo Verde, vai representar o líder da bancada socialista, Carlos César, num programa intenso, dividido pelas ilhas de Santiago e de São Vicente.

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, com a participação do Presidente da República e do primeiro-ministro, vão realizar-se entre domingo e terça-feira, de Portalegre ao Mindelo, em Cabo Verde.

O programa arranca a 10 de Junho numa cerimónia militar em Portalegre, seguida de viagem para a Cidade da Praia, onde o Presidente da República fará o seu segundo discurso, ao final do dia, numa recepção à comunidade portuguesa.

Em Cabo Verde residem, no total, cerca de 18 mil portugueses, dispersos por várias ilhas. Esta cerimónia, com atuações musicais do cantor cabo-verdiano Tito Paris e da fadista portuguesa Raquel Tavares, decorrerá na Escola Portuguesa de Cabo Verde, onde o Presidente da República e o primeiro-ministro regressarão na manhã seguinte, para inaugurar o parque desportivo.

O dia de terça-feira será, contudo, concentrado no Mindelo, na ilha de São Vicente, com um programa que inclui uma visita a uma exposição de arte contemporânea, um passeio a pé e um convívio com jovens desportistas na companhia do futebolista Eliseu, ex-jogador do Benfica, que integrou a selecção nacional campeã da Europa em 2016 e que tem dupla nacionalidade, portuguesa e cabo-verdiana.

O programa irá terminar com uma receção à comunidade portuguesa, num hotel do Mindelo, e inclui ainda um almoço com autoridades locais numa fragata da Marinha Portuguesa e um desfile militar das Forças Armadas de Cabo Verde que integrará uma representação de Portugal.