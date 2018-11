Capitão do Porto do Funchal está de saída

Silva Ribeiro, Capitão do Porto do Funchal desde Junho de 2017, deverá deixar este cargo até Janeiro do próximo ano, no âmbito da promoção de carreira que deverá acontecer brevemente.

O Comandante da Zona Marítima da Madeira afirma que ainda não há uma confirmação oficial mas diz que neste momento tudo aponta para isso.

Contudo, lembrou que há ainda um longo caminho a percorrer até à passagem do ano.

O Capitão-de-Mar-e-Guerra Paulo Jorge da Silva Ribeiro nasceu em 1962 e ingressou na Escola Naval em 1981, na classe de Marinha. Ao longo da sua carreira já desempenhou diversas funções, nomeadamente na estrutura da Autoridade Marítima, como Capitão do Porto de Peniche. A sua mais recente unidade foi o Instituto Universitário Militar (IUM).

Paulo Silva Ribeiro, oficial habilitado com o Curso de Promoção a Oficial General, tem sido agraciado ao longo da sua carreira com diversos louvores e condecorações. Junta agora ao curriculum o comando da Zona Marítima da Madeira.