Caos no trânsito obriga a recuo na Rua João de Deus

A partir da próxima segunda-feira, as duas vias de circulação automóvel voltam a ser uma realidade na Rua João de Deus. A Câmara do Funchal faz marcha-atrás na decisão que não durou três meses e provocou congestionamentos no trânsito, também por culpa das obras do Governo Regional. É este o assunto que faz manchete na edição impressa desta quinta-feira do DIÁRIO de Notícias, acompanhada por uma grande foto que ilustra o assunto.

Ao lado poderá ler que as muralhas das ribeiras serão classificadas como monumentos. A decisão municipal impede betonização das ribeiras de João Gomes, Santa Luzia e São João.

Com foto surge outra chamada de capa: Seca gera prejuízo de 4,8 milhões de euros - Desleixo do Governo penalizou Campo de Golfe do Santo da Serra.

“Ultraperiferia merece lugar elegível” é outro dos destaques da capa desta quinta-feira. Em entrevista ao DIÁRIO, a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar diz-se disponível para recandidatura.

Finalmente, saiba que a empresa pública IHM aposta na eficiência energética.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta quinta-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper aqui que poderá subscrever de forma rápida aqui.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha uma excelente quinta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.