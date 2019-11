A Capitania do Porto do Funchal cancelou os avisos de agitação marítima forte e má visibilidade, previstos para a Madeira.

“Apesar do Cancelamento do Aviso, recomenda-se aos proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade”, refere nota assinada por José Luís Guerreiro Cardoso, capitão do porto.