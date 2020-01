Campanha reúne apoios para transladar corpo de Valdo Jardim

Estão já angariadas 3.320 libras, cerca de 3.870 euros, das 5.000 pretendidas pela campanha lançada no Gofundme para a transladação do corpo de Valdo Jardim, de 30 anos, encontrado morto numa rua em Londres, a cinco minutos de onde vivia. O homem regressava a casa depois de um dia de trabalho, tendo sido encontrado inanimado pela irmã, com quem vivia.

O caso chocou a comunidade e levou Minty Zeyya, uma colega de trabalho de Valdo Jardim no Nando’s, a dar início a uma campanha com vista a financiar o regresso do corpo à Madeira, onde deverá ser sepultado. Em apenas 22 horas mais de 66% do valor foi conseguido. “Isto é realmente uma contribuição extraordinária, até ao momento”, declarou Zeyya.

Na campanha já participaram 92 pessoas, a maior parte contribuindo com entre 10 a 50 libras, mas também houve alguns a contribuir com 100.

As pessoas interessadas em apoiar esta causa podem aceder à campanha pública em wwwgofundme.com e clicar na campanha ‘Valdo’s last journey home’, ‘A última viagem de Valdo a casa’.

Entretanto, continua a investigação da polícia ao caso, não estando de parte a possibilidade de crime.