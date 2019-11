Campanha dos CTT ‘Pai Natal Solidário’ chega a 1.500 crianças do país e inclui a Madeira

A Madeira está contemplada na campanha solidária de Natal dos CTT, denominada ‘Pai Natal Solidário’, cuho objectivo passa por levar um pouco da magia desta quadra às crianças desfavorecidas do país.

Para tal, os CTT pediram a 1.500 crianças de 50 instituições de solidariedade, de todo o país, que escrevesses uma carta ao Pai Natal.

As crianças até aos 12 anos da Associação Abraço, na Madeira, foram as contempladas nesta campanha que envolve 41 instituições de solidariedade social.

Estas cartas ficarão disponíveis em www.painatalsolidario.pt e em 13 Lojas CTT, até ao final do mês de Dezembro, para que os portugueses as apadrinhem e façam sorrir uma criança. No Funchal, a loja Zarco acolherá estas cartas que estarão ao dispor dos madeirenses.

Para realizar o apadrinhamento de uma carta, basta entrar em www.painatalsolidario.pt, selecionar uma carta e indicar o nome e o e-mail para receber um código correspondente à carta escolhida. Tem depois três dias úteis para passar em qualquer Loja CTT, com o código e o presente que devem ser novos e não devem estar embrulhados, oferecendo os CTT a embalagem e o envio. Quem preferir pode dirigir-se a uma das 13 Lojas CTT associadas à iniciativa para escolher a carta e entregar o presente.

Por razões de protecção das crianças, todos os dados pessoais, quer dos padrinhos, quer das crianças das instituições, só serão conhecidos pelos CTT, garantindo assim a confidencialidade da informação e todo o processo de entrega dos presentes.

Desde 2009, esta iniciativa dos CTT, com a ajuda dos portugueses, já entregou mais de 11.400 presentes a crianças carenciadas.

Abaixo pode ser consultada a lista das instituições envolvidas neste projeto, bem como a lista das lojas dos CTT que têm cartas para apadrinhamento, informação que também estará disponível em www.painatalsolidario.pt. Para acompanhar o desenvolvimento da iniciativa pode consultar a página www.facebook.com/opainatal.

Lista de instituições aderentes:

• Ajuda De Mãe

• Aldeias Sos Da Guarda

• Amigos Da Pediatria Do Hospital Ilha Terceira – APIT

• ASCRA – APÚLIA

• Associação A Casa Do Caminho

• Associação Abraço - Delegação De Lisboa

• Associação Abraço - Delegação Madeira

• Associação Abraço - Delegação Norte

• Associação Ajuda De Berço

• Associação Ajudaris

• Associação Crescer Ser - Casa Do Infantado

• Associação Crescer Ser - Casa Do Parque

• Associação Crescer Ser - Casa Da Cedofeita

• Associação De Defesa E Apoio À Vida (Coimbra) – Adav

• Associação Juvenil Ponte - “Cat Crescer Com Amigos”

• Associação Mum`S And Kids

• Associação Nós

• Associação Sol

• Associação Vida Cristã Filadélfia

• Casa Da Criança De Tires - Fundação Champagnat

• Casa De Acolhimento Mão Amiga

• Casa De Acolhimento Obra Do Padre Grilo

• Casa Drº Alves

• Casa Seis

• Centro Comunitário Da Paróquia De Carcavelos

• Centro Doutor João Dos Santos - Casa Da Praia

• Centro Juvenil De Campanhã

• Centro Social D. Abílio Vaz Das Neves

• Espaço “A Criança” Conselho Português Para Os Refugiados

• Fundação Dom Pedro Iv - Casa Infância Dos Olivai

• Fundação Luíza Andaluz

• Jardim De Infancia “O Casulo” - Associação Para O Desenvolvimento

• Sociocultural Da Zona Oeste De Évora

• Lar De Crianças Bom Samaritano

• Lar Obra Do Padre Gregorio

• Neci - Nucleo Especializado Para O Cidadão Incluso

• Obra Do Padre Américo - Casa Do Gaiato São Miguel

• Ponto De Apoio À Vida

• Refúgio Aboim Ascenção

• Santa Casa Da Misericórdia De Tomar Cat De Santa Iria

• Santa Casa Da Misericórdia V.N. Barquinha Cat Pr’amar