Câmara pediu esclarecimentos sobre as barracas que o Governo não deu “e preferiu transferir tudo”

“Não se preocupem os funchalenses, porque a câmara está sensível às suas tradições e iremos encontrar formas de manter viva a tradição do Natal na Madeira, com ou sem o Governo Regional”, assegurou Miguel Gouveia, quando questionado sobre a polémica em torno do Mercadinho de Natal, na Placa Central.

“A câmara solicitou esclarecimentos adicionais sobre a forma como estaria o Turismo a organizar as barracas na Placa Central, uma vez que soubemos, pela comunicação social, que existiriam um conjunto de outras barracas na Praça do Povo. Solicitámos esclarecimentos para perceber quantas, afinal, seriam. Face à inexistência de informação, o que dissemos foi que até estarem cumpridos esses esclarecimentos não iriam ser deferidas quaisquer novos espaços na Placa Central”, explica o presidente da Câmara.

Miguel Gouveia foi questionado sobre a decisão da CMF de não autorizar as barracas na Placa Central, durante uma visita ao Mercados dos Lavradores que, hoje, completa 79 anos.

“Soubemos hoje, também pela comunicação social, que o Governo Regional preferiu não prestar esses esclarecimentos e transferir tudo para a Praça do Povo. A câmara nunca foi contra aquilo que tem sido feito, nem contra a tradição, o que pretendemos é uma clarificação das regras, do ponto de vista da transparência, de como são atribuídos os espaços que parece que têm ficado, nos últimos anos, num manto de opacidade. Estamos a estudar as alternativas e as opções, de forma a que os funchalenses mantenham as suas tradições”, adianta.

O presidente da CMF considera “manifestamente exagerado ter 50 barracas”, na Praça do Povo e na Avenida Arriaga e acusa o Governo Regional de não explicar os critérios para atribuição dos espaços.

“Aquele espaço gera, em termos de fluxos financeiros, um milhão de euros nesta época do Natal e importa que todos aqueles que estabelecem ali o seu negócio estejam de uma forma clara e transparente, caso contrário iriam entrar em conflito com os outros comerciantes que pagam impostos o ano inteiro”, explica.

Confrontado com as afirmações do secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, que o acusou de querer “estragar o Natal”, o autarca devolve as acusações.

“Isso são afirmações do senhor secretário que, pelos vistos, a pausa sabática que fez não lhe amadureceu as ideias e continua, em vez de tentar estabelecer pontes de diálogo com a câmara, optou por transferir tudo. Parece aquele rapaz que pega na bola do jogo e leva para casa, porque se ele não joga mais ninguém joga”, afima.