Câmara Municipal do Funchal aposta em Orçamento “equilibrado, com projectos e investimentos”

Idalina Perestrelo, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, salientou esta manhã após a reunião de Câmara semanal, que a aprovação do orçamento camarário para o próximo ano, marcada para a próxima semana, “continuará a beneficiar as famílias funchalenses”. Daí que, votar a favor desse orçamento municipal que é “o maior orçamento de sempre, equilibrado, com projectos e investimentos” é “beneficiar as famílias funchalenses” que vivem e usufruem do município.

A número dois do executivo camarário frisou o trabalho que tem vindo a ser feito em prol da população, nomeadamente, a baixa de IMI e a devolução do IRS aos funchalenses, entre outros.

Salientou também o facto de o Funchal ter vindo a ser galardoado com diversos prémios, fruto das apostas em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Deu como exemplos o prémio Município do Ano, com o projecto Funchal Destino Acessível, onde a autarquia tem vindo a trabalhar nas “acessibilidades e na qualidade para todos”, assim como o prémio das famílias familiarmente responsáveis, cuja bandeira verde será entregue nos próximos dias, pela Associação de Famílias Numerosas, que distingue todo o trabalho em prol das famílias funchalenses.

Idalina Perestrelo relembrou os apoios prestados aos munícipes, através do apoio à natalidade, das bolsas de estudo, dos manuais escolares gratuitos, do apoio aos medicamentos e ao arrendamento, entre outros.