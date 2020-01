Câmara do Porto Santo leva munícipes a conhecer a ilha

O Município do Porto Santo está a organizar uma saída de campo agendada para o próximo dia 18 de Janeiro, com a duração aproximada de 2h30.

O ponto de encontro está marcado para as 09 horas, no cais da cidade, local de onde sairá o autocarro.

“Convidamos todos os interessados a participarem nesta actividade, que tem como objectivo valorizar o Património Natural e Cultural da Ilha do Porto Santo, através da transmissão de conhecimentos de Geobiodiversidade e Cultura, num ambiente descontraído, em contacto com a natureza, fomentando a actividade física e o bem-estar”, refere a organização através de uma nota de imprensa.

A participação é gratuita mas exige uma inscrição prévia pois existe um limite de 48 lugares, sendo necessário o envio de um e-mail para a organização. O preenchimento da ficha de inscrição deve ser efectuado até ao dia 16 de Janeiro, que depois de preenchida deve ser enviada para [email protected]

Esta actividade não é recomendada a menores de 12 anos.

Refira-se que a iniciativa realiza-se em colaboração com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza IP-RAM, enquadrando-se no âmbito das actividades de Educação Ambiental do Gabinete do Ambiente do Município do Porto Santo e nas acções de promoção da candidatura da Ilha do Porto Santo a Reserva da Biosfera da UNESCO.