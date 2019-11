Câmara do Funchal já publicou regras para atribuir 16 espaços na Placa Central

A Câmara Municipal do Funchal já publicou, no site oficial da autarquia, o edital para atribuição de 16 espaços públicos para o Mercadinho de Natal, na Placa Central da Avenida Arriaga, que decorrerá entre os dias 1 de Dezembro e 6 de Janeiro de 2020.

De acordo com o documento, o leilão e o sorteio para atribuição do direito de uso de cada um dos espaços foi agendado para sexta-feira, 29 de Novembro, às 15 horas, na Sala da Assembleia Municipal do Edifício dos Paços do Concelho. A base de licitação é de 1.052,64 euros, sendo o lanço mínimo de licitação fixado em 200 euros.

Os 16 espaços públicos serão atribuídos de acordo com regras determinadas pelo edital. Assim, será sujeito a leilão o direito de uso de 3 espaços para a comercialização de poncha.

Todos os restantes 13 espaços serão sorteados, destinando-se à comercialização de (cada um): vinho Madeira (1) licores regionais (1), bolo do caco (1), artesanato regional (1), fruta e frutos secos (1), plantas, flores e derivados (1), cerveja regional (1), sandes variadas (1), iguarias tradicionais da época (1), doçaria regional (1), produtos de mel e derivados (1), produtos dos engenhos regionais (1) e chocolates artesanais (1).

Os agentes económicos que queiram habilitar-se para participar no leilão e sorteio terão qye registar os respectivos pedidos na Loja do Munícipe até às 18 horas de amanhã, quinta-feira, dia 28 de Novembro.

Pode consultar, na íntegra, o edital da CMF.