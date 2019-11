Câmara do Funchal investe 100 mil euros para remover amianto no bairro da Penha de França

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, anunciou hoje, após a Reunião de Câmara semanal, que está neste momento em curso a demolição do antigo Bairro da Penha de França, no Imaculado Coração de Maria. Este antigo complexo habitacional era composto por casas em amianto e “conforme compromisso assumido pelo atual Executivo, no âmbito do Programa Amianto Zero, será desmantelado, no sentido de erradicar o amianto de toda a habitação social municipal, resolvendo um problema de saúde pública que subsistiu durante décadas.”

Serão demolidas, no total, 27 antigas moradias em amianto, “num investimento da Autarquia que ascende a 105 mil euros, sendo de recordar que todas as pessoas que residiam neste antigo bairro já foram realojadas pela SociohabitaFunchal, mormente no novo Bairro dos Viveiros, em São Pedro, e na Quinta Falcão, em Santo António, onde foram construídos e entregues no ano passado 36 fogos novos”, explicou o Presidente.

O Programa Amianto Zero prevê, não só a construção de nova habitação, como o desmantelamento completo das estruturas com amianto existentes, porque a Autarquia precisa desse espaço para construir nova habitação e porque o amianto representa um perigo de saúde pública para quem vive ou trabalha nas imediações, enquanto não for removido. A remoção dos tetos e demais estruturas em fibrocimento é, de resto, um processo tecnicamente delicado e com riscos em termos de saúde pública, pelo que tem obrigatoriamente de ser executado por empresas certificadas para o efeito, que se responsabilizam por todo o processo de desmantelamento, transporte e posterior destruição.

Miguel Silva Gouveia referiu, na ocasião, que “o balanço do Programa Amianto Zero é francamente positivo, já que, nos últimos três anos, a Câmara Municipal do Funchal é a entidade que adjudicou mais construção de habitação social na Região, e tudo feito com verbas exclusivamente camarárias. Esta é uma nova era para a Habitação Social do concelho, com bairros sociais qualificados, sustentáveis e modernos, que oferecerão à população que deles necessita a merecida qualidade de vida.”

“Estão igualmente a ser construídos mais 30 novos fogos no Bairro da Quinta Falcão, que deverão estar concluídos até ao final de 2020, num investimento global da CMF que ascende a 5 milhões de euros, num total de 66 novos fogos no âmbito do Amianto Zero, que vão melhorar as condições de vida de cerca de 300 pessoas. Após o desmantelamento do amianto e demolição das habitações em causa na Penha de França, a Autarquia dará igualmente início à elaboração do projeto com vista à construção de nova habitação social neste mesmo local nos próximos anos.”