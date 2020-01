Câmara de São Vicente aprova apoio financeiro às freguesias e associações do concelho

A Câmara Municipal de São Vicente atribui, anualmente, um apoio financeiro às entidades do concelho, desde associações e juntas de freguesia, para a prossecução das suas actividades de carácter social, recreativo, cultural e desportivo, e principalmente, pelo desenvolvimento de políticas de proximidade e, consequentemente, na continuidade do interesse público local, sobretudo, ao nível da gestão e manutenção de infraestruturas por parte das Juntas de Freguesia.

Assim, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, em reunião de Câmara de 30 de janeiro, o apoio sob a forma de comparticipação financeira, relativo ao ano 2020, no valor global de mais de 700 mil euros.

O executivo aprovou a atribuição de apoio financeiro às Juntas de Freguesia, no montante de 189.000,00€, distribuído de forma igualitária entre as três freguesias, São Vicente, Ponta Delgada e Boaventura, apresentando um incremento de 9.000,00€, em relação a 2019.

Nesta reunião, também foi aprovado os contratos-programa com as catorze colectividades do concelho, no montante de 542.040,00€, distribuídos da seguinte forma:

1. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, até 198.000,00€;

2. Grupo Coral de São Vicente, até 7.800,00€;

3. Casa do Povo da Boaventura, até 80.400,00€;

4. Associação Cultural e Desportiva da Boaventura, até 4.800,00€;

5. Casa do povo de São Vicente, até 22.800,00€;

6. Casa do povo da Ponta Delgada, até 24.000,00€;

7. Associação Desportiva e Recreativa de Ponta Delgada, até 12.000,00€;

8. Valour Futebol Clube, até 12.000,00€;

9. Clube Naval de São Vicente, até 12.000,00€;

10. Clube de Tiro e Caça de São Vicente, até 3.840,00€;

11. Associação Cultural e Desportiva de São Vicente, até 45.000,00€;

12. ADENORMA – Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira, até 105.600,00€;

13. Associação de Solidariedade Social Crescer sem Risco, até 9.000,00€;

14. Centro Paroquial e Social do Senhor Bom Jesus, até 4.800,00€.