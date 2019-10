Câmara de Lobos e Santa Cruz são “reserva” da natalidade numa Região em quebra populacional

Neste cenário, os concelhos de Câmara de Lobos e Santa Cruz surgem como “reserva da natalidade na Região, apresentando as taxas brutas de natalidade mais elevadas. No polo oposto estão dois concelhos do norte, Porto Moniz e São Vicente”.

“Com efeito, desde 2009 que o saldo entre os nados-vivos e os óbitos é negativo. Em 2018, a taxa bruta de natalidade, que corresponde ao número de nados-vivos por 1 000 habitantes, era de 7,6‰, sendo que o valor mais baixo desta taxa foi observado em 2014 (6,7‰). Comparativamente às outras regiões do país, a Região apresentava, em 2018, a segunda taxa bruta de natalidade mais baixa do país, logo depois do Centro, sendo inferior à média nacional (8,5‰)”, refere o Atlas.





Regresso dos emigrantes ajuda a compensar quebra populacional

Numa nota mais positiva, o regresso de emigrantes da Venezuela contribuiu, em 2018, para compensar o défice entre nascimentos e óbitos.

Assim, podemos constatar que, apesar da população da RAM ter voltado a diminuir em 2018, fê-lo de forma menos pronunciada que em anos anteriores.

Índice de envelhecimento abaixo da média nacional, mas a crescer

“Outro indicador positivo para a Região no domínio da Demografia, é o índice de envelhecimento, que corresponde ao número de idosos (indivíduos com 65 ou mais anos) por cada 100 jovens (população com menos de 15 anos). Com efeito, a RAM apresenta o segundo índice mais baixo do país, logo depois da Região Autónoma dos Açores (RAA)”, apontam as estatísticas.

“Contudo, à semelhança do país, e também fruto da baixa natalidade, o índice de envelhecimento na RAM tem vindo a crescer de forma bastante acentuada. Pela primeira vez, em 2015, o número de idosos ultrapassou o número de jovens, sendo que em 2018 este índice na RAM ascendia a 123 idosos por cada 100 jovens”.

Estas são algumas das conclusões desta primeira edição do 'Atlas Estatístico da Região Autónoma da Madeira'

De referir ainda que objectivo da DREM é, no futuro, estender este tipo de análise a outras áreas. Com efeito, já está a trabalhar no próximo capítulo do Atlas, que será dedicado à Educação e deverá ser lançado no início do próximo ano.