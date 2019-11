Câmara de Lobos acolhe XIII Seminário Regional Eco-Escolas

A Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas promove, em parceria com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, o XIII Seminário Regional Eco-Escolas, evento que decorrerá sexta e sábado, 22 e 23 de Novembro, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

A 13.ª edição contará com palestras, ‘workshops’, grupos de discussão e visitas de estudo, estando a abertura programada para as 9 horas, na Praça da Autonomia, com a presença da Secretária Susana Prada, do Director Regional de Educação, Marco Gomes, do Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho e da Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas, Margarida Gomes.

O evento já passou por todos os municípios da RAM, chegando agora a Câmara de Lobos.

Recorde-se que a Divisão de Educação e Sensibilização Ambiental da Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente organiza, a nível regional, em colaboração com um município, um encontro para não só reconhecer as escolas e os municípios com o galardão Eco-Escolas, através da entrega dos certificados e das bandeiras verdes 2018/2019, como promover a troca de experiências entre os professores coordenadores deste programa, proporcionando igualmente formação aos professores, ao nível da metodologia do programa.