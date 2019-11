Câmara de Lobos acolhe sábado Juramento de bandeira de 48 recrutas

Este sábado, 23 de Novembro, é dia de Juramento de Bandeira para 48 formandos do Curso de Formação geral Comum de Praças do Exército.

Os jovens soldados recrutas do 8.º Curso, que se encontram em formação no Regimento de Guarnição n.º3, desde 21 de Outubro, irão prestar o seu juramento perante o Estandarte Nacional, numa cerimónia marcada para a Baía de Câmara de Lobos.

Depois da Chegada do Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, para presidir à cerimónia, será realizada a continência das Forças, prosseguindo com a integração do Estandarte Nacional e a Cerimónia de Homenagem aos Mortos.

Seguir-se-á a alocução do Comandante da Companhia de Formação e do Comandante da Zona Militar da Madeira, seguido da cerimónia do Juramento de Bandeira, marcada para as 11 horas.

O evento termina com a Imposição de Condecorações e o desfile em continência ao Estandarte Nacional.

Às 12h15, haverá a inauguração de uma Exposição na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, referente a missões realizadas no Iraque.