Calheta promove convívio de Natal para a população sénior do concelho

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa este domingo, 16 de Dezembro, pelas 13 horas, no convívio de Natal promovido pela Câmara Municipal da Calheta, integrado na política social do município.

A 20.ª edição do Almoço de Natal, que se realiza no Pavilhão dos Prazeres, reúne população sénior das oito freguesias do concelho e conta com um programa de animação com formações e grupos musicais oriundos da Calheta.