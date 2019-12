Calado rejeita acusação de cumprimentar “com o chapéu alheio”

Na sequência das declarações do vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz sobre o projecto para controlar perdas de água em Santa Cruz, a vice-presidência diz que ao contrário do que é referido, “o Governo Regional não cumprimenta com o chapéu alheio”.

“O que se diz e insistirá sempre nisso, é que este é um projecto que vai ao encontro daquela que tem sido a estratégia do executivo madeirense, no sentido de reduzir as perdas de água em toda a Região e, particularmente, nas localidades situadas na costa sul, onde os recursos hídricos são menores”, refere através de um comunicado de imprensa.

Acrescenta que este é um “facto claramente comprovado, não apenas com a aprovação deste projecto, mas de outros de igual importância e com o mesmo objectivo para este concelho”, como o caso “de um outro projecto, aprovado recentemente, que pretende melhorar as redes de abastecimento de água em Santa Cruz”.

“A referida candidatura, aprovada no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), ascende a um custo total de 310 mil euros, sendo que a comparticipação comunitária Fundo de Coesão é de 263 mil euros”, aponta, acrescentando “com a aprovação destes dois projectos para Santa Cruz, que rondam os 1,2 milhões de euros, o Governo contribui para o combate às perdas de água, reduzindo o volume de água extraviada, que é também um dos principais objectivos estratégicos deste Executivo Regional, como um meio de alcançar a melhoria da qualidade de serviço do abastecimento público à população e a sustentabilidade deste recurso natural”.

Diz ainda que “ao publicitar a aprovação de mais este protejo, o Governo Regional cumpre, também, a sua obrigação que é a de divulgar aquilo que está a fazer com os fundos que lhe estão reservados e cuja gestão é feita através do Instituto de Desenvolvimento Regional”.