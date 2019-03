Calado diz que Madeira tem aproveitado ao máximo os fundos europeus

Na sessão de esclarecimento sobre Política de Coesão na Região Autónoma da Madeira, realizada hoje na Calheta, coube ao vice-presidente do Governo Regional, explicar a importância dos apoios que a Madeira tem recebido da União Europeia, fundamentais para o desenvolvimento regional.

Segundo Pedro Calado, a política de coesão tem sido a principal estratégica de investimento da União Europeia para a redução das disparidades económicas, sociais e territoriais entre as regiões da Europa e apresenta também a Madeira com “boas credenciais na implementação desta estratégia com histórico positivo na execução e absorção dos fundos comunitários”.

O vice-presidente frisou que a Madeira tem aproveitado ao máximo os fundos europeus através de investimento público realizado aos longo de quatro décadas de governação, dispondo hoje de uma “apreciável base infraestrutural que foi o pilar do desenvolvimento e da coesão regional”.

Segundo o governante, o PO SEUR, actual quadro comunitário na ordem dos 265 milhões de euros (ME), já possibilitou a execução de 68 projectos e deu como exemplos o projecto de ampliação de aproveitamento hidroeléctrico da Calheta, um investimento de 70 ME com a comparticipação comunitária de 45 ME, a concretização de investimentos para reduzir o risco associado às alterações climáticas ou as 35 candidaturas aprovadas pela Madeira, correspondentes a 120 ME de fundos para fazer face aos estragos provocados pela intempérie de 2010.

É ainda exemplo os apoios concedidos após os incêndios de 2016 que permitiram fortalecer a Protecção Civil e as corporações de Bombeiros Regionais através da aquisição de equipamentos de protecção e de veículos de socorro.

Calado salientou ainda que a taxa de compromisso regional é já de 83%, 20 pontos percentuais acima da taxa nacional, sendo que a taxa de execução com despesa efectivamente realizada e paga já chegou aos 36%.

“Em breve atingiremos os 100% de compromisso e esperamos um reforço de verbas na área das alterações climáticas e prevenção e gestão de riscos”, destacou o governante, salientando que se aproxima um novo ciclo de financiamento e os objectivos da Madeira não poderão ser alcançados com a já anunciada redução de incentivos no contexto da política de coesão, sendo certo que num quadro de apoios menores, as dificuldades crescem numa região como a Madeira.