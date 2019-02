Cafôfo e Câmara continuam a marcar a agenda nos Açores

Paulo Cafôfo e Emanuel Câmara continuam a marcar a agenda nos Açores. Esta manhã foram recebidos pelo reitor da Universidade dos Açores, João Luís Gaspar. Neste momento visitam a Nonagon – Parque de Ciência e Tecnologia dos Açores.

À tarde o candidato às eleições regionais e o líder do PS-M deslocam-se à empresa e reúnem com o presidente do grupo parlamentar PS- Açores, no entanto será ao final do dia que está marcado o ponto alto desta estada em solo açoriano: a ‪audiência, para apresentação de cumprimentos ao presidente do Governo dos Açores. Vasco Cordei‬ro receberá a delegação socialista no Palácio de Sant’ Ana.