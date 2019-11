A Sonae Sierra e a Alzheimer Portugal, em parceria com a Fundação Montepio, a Fundação Calouste Gulbenkian e o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, lançaram uma nova vertente do projecto ‘Café Memória’ para percorrer as estradas de Portugal: o Café Memória Faz-se à Estrada. A autarquia de Câmara de Lobos apoiou esta iniciativa e com prazer anunciamos que iremos realizar o Café Faz-se à Estrada em Câmara de Lobos no dia 28 de Novembro.