Café Memória aborda sábado a Demência Vascular

O Café Memória da Madeira regressa às sessões de divulgação sobre a problemáticas da demência, uma das doenças que mais afecta a população portuguesa.

O próximo encontro está marcado para sábado, 27 de Julho, entre as 9h e as 11 horas, no Restaurante Yuan Sushi Wok, MadeiraShopping para abordar a Demência Vascular, um dos tipos de demência mais prevalentes em Portugal.

‘Demência Vascular: O que é e a sua prevenção’ será abordado por Joana Câmara, mestre em neuropsicologia, que destacará diversas medidas preventivas.

O Café Memória da Madeira é um ponto de encontro para Pessoas com demência, Pessoas com dificuldades de memória e Familiares ou Cuidadores, cuja participação é livre e aberta a todos os interessados.