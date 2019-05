Bruno Martins vincou Funchal como referência nacional em Reabilitação Urbana na apresentação da marca SECILTEK

O vereador Bruno Martins, que tem o pelouro da Reabilitação Urbana na Câmara Municipal do Funchal, esteve presente, esta manhã, na apresentação da nova marca SECILTEK, do grupo Secil, que vem disponibilizar soluções de construção diferenciadoras, quer para construções de raiz, quer para fins de reabilitação urbana, e que decorreu no Hotel Vidamar, no Funchal.

O vereador agradeceu o convite do Grupo Secil, uma referência na área da construção com presença e reconhecimento no mercado internacional, e enalteceu que o Funchal tem sido, ao longo dos últimos anos, uma cidade que se dedicou a apoiar o investimento, criando uma série de condições vantajosas para quem investe, em termos de Ordenamento do Território, Reabilitação Urbana, Mobilidade e Modernização Administrativa.

“A Reabilitação Urbana é o desafio da década para o Funchal, e o Município tem vindo a seguir uma estratégia muito sustentada neste domínio desde 2014, primeiro com uma Área de Reabilitação Urbana nos Núcleos Históricos do Funchal, e depois com uma Operação de Reabilitação (ORU), que estendeu os atuais benefícios fiscais à Reabilitação Urbana na cidade até 2032”.

Desde então, foram reabilitados mais de uma centena de edifícios no Funchal, sendo que “a Autarquia é, ao mesmo tempo, uma das líderes nacionais no programa IFRRU 2020, com 63 pareceres vinculativos já emitidos para projetos de Reabilitação Urbana. Estes são indicadores muito positivos para um esforço que se quer conjunto no que concerne à recuperação do edificado, pelo que saudamos o desenvolvimento de novas soluções privadas que concorram igualmente para este fim”.