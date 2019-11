Bombeiros Voluntários de Santana assinalam aniversário com jantar solidário

Amanhã, dia 9 de Novembro, realizar-se-á o Jantar Solidário dos Bombeiros Voluntários de Santana.

O evento, que terá lugar no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Santana, pelas 19 horas, insere-se nas comemorações do 35.º aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santana e do 30.º aniversário do seu Corpo de Bombeiros.

O jantar dá, também, continuidade à campanha de angariação de fundos ‘Ajude-nos a Ajudá-lo’, cujo objectivo é adquirir e recuperar equipamentos para os Bombeiros de Santana.