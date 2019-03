Boeing, SESARAM e Ronaldo, os números da Madeira esta terça-feira

737

Uma aeronave Boeing 737 MAX 8 da companhia Norwegian, que havia aterrado no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo pouco depois das 13h30, proveniente de Oslo, ficou retido em Santa Cruz, provavelmente por ordem da companhia, já que hoje vários países e companhias suspenderem os voos com estes aviões, na sequência da queda de um Boeing 737-8 Max da Ethiopian Airlines no domingo, quatro meses depois de um acidente semelhante com um avião da Lion Air na Indonésia.

Depois, pelas 16 horas, levantou voo, provavelmente de regresso a Oslo, mas apenas com a tripulação.

8

O Governo Regional, através da secretaria regional de Agricultura e Pescas, irá apoiar 8 associações de protecção animal sediadas na Região, através de um apoio financeiro cujo valor total não deverá exceder os 120 mil euros.

Por agora são 8 as instituições que beneficiam deste regulamento, mas o Governo Regional diz que está disposto a ajudar e a apoiar as associações que mostrem um trabalho em prol dos animais e da sociedade.

75

O SESARAM conseguiu, nos últimos anos, contratualizar 75 novos médicos. Desses, 65 fizeram a fase final da sua formação na instituição (internos), mas 15 são pessoas formadas ou a exercer noutros locais, que optaram pelo serviço público da Região.

No mesmo período, saíram 31 médicos. Desses, pouco mais de uma dúzia pediu a exoneração. Os restantes tiveram outras razões, como a reforma e até, em dois casos, falecimento.

14

A Madeira terá, a partir de amanhã, 13 de Março, 14 novos enfermeiros que finalizam a pós-licenciatura na Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, ficando aptos para o mercado do trabalho na área da saúde regional

30

O sarau de Fados no Colégio dos Jesuítas deste mês é especial, está associado aos 30 anos da Universidade da Madeira (UMa) e será transmitido em directo pela RTP-Madeira, estando previstos vários convidados. O espectáculo musical Fatum & Friends começa pelas 21h30, está integrado no Pátio dos Estudantes – Especial 30 anos da UMa, que será transmitido ao longo da tarde.

Tiago Silva, Rosa Madeira e os Fado Funcho, a Tuna Masculina da UMa, o Grupo de Fados da Académica da Madeira, os Fatum e a Tuna Feminina, a Tuna D’Elas associam-se ao espectáculo do grupo de fados da Associação Académica da Universidade da Madeira.

A entrada é livre.

70

Os 70 anos da Capela do Colégio Missionário do Sagrado Coração e os 13 anos do Grupo Coral Padre Dehón, que está no mesmo colégio, celebram em conjunto os aniversários no próximo sábado com um programa que inclui missa, com um encontro de coros e jantar solidário, cuja receita vai ajudar na conservação do tecto da capela.

O programa começa pelas 18 horas com a realização de uma missa. Às 19 horas tem início o Encontro de Coros, criado com o objectivo de dar a conhecer o seu trabalho, conviver com outros grupos e ajudar na angariação fundos para a recuperação do tecto. Neste concerto participam o Grupo da Associação Cultural e Recreativa do Porto Moniz, o Coro Juvenil da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, o Grupo Coral do Arco da Calheta e o Grupo Coral Padre Dehón. O jantar solidário tem início pelas 20 horas no refeitório do Colégio, tem um custo de 5 euros.

0,1

A Região Autónoma da Madeira registou no mês de Fevereiro, menos 0,1 pontos percentuais (pp) comparativamente ao mês anterior (Janeiro), no que respeita ao índice de preços no Consumidor (IPC) nos últimos 12 meses. O mesmo é dizer que registou uma ligeira baixa de preços.

17

Este mês, 17 profissionais passaram a integrar a lista de aposentados e reformados da função pública na Madeira, menos nove do que em Fevereiro.

A reforma mais alta pertence a uma antiga coordenadora técnica da Câmara Municipal do Funchal (CMF), no valor de 1.197,39 euros e uma das mais baixas pertence a um levadeiro que trabalhou para a Águas e Resíduos da Madeira, que não atinge os 300 euros.

14

O Dia Mundial do Rim assinala-se quinta-feira, 14 de Março, pela Sociedade Internacional de Nefrologia e da Federação Internacional de Fundações do Rim, com o tema ‘Saúde Renal para todos em todo o Mundo’.

Na Madeira a data será celebrada pela Delegação Regional da Apir-Associação Portuguesa de Insuficientes Renais com várias iniciativas, nomeadamente, rastreios para a população em geral, medição da pressão arterial e medição do índice de glicemia, duas das principais causas da Insuficiência Renal Cronica, bem como através da distribuição de folhetos informativos sobre a doença renal.

As iniciativas decorrem entre as 10 e as 16 horas, no Largo da Junta de Freguesia de S. Martinho. A abertura das actividades contará com a presença da Presidente do Instituto para a Qualificação, Sara Relvas.

17

A Universidade da Madeira vai pagar à transportadora rodoviária Rodoeste 17 mil euros para transportar alunos entre o Campus da Penteada e a Vila da Ribeira Brava (dois sentidos), onde também há formação, no âmbito de uma parceria com a ACIN.

A Rodoeste deve garantir o transporte de 30 alunos e de um professor nos períodos compreendidos entre 25 de Fevereiro e 13 de Julho deste ano e 16 de Setembro a 24 de Janeiro de 2020.

22

Cristiano Ronaldo vai regressar à selecção e será opção para os primeiros compromissos de Portugal na fase de qualificação do Euro’2020, diante de Ucrânia e Sérvia, nos dias 22 e 25 de Março.

Numa entrevista concedida à plataforma de streaming DAZN, o futebolista madeirense disse que “sente falta” de representar Portugal e explicou a razão de ter parado o ano passado: “Tínhamos acabado o Mundial’2018 e, passados dois meses, estávamos outra vez na selecção. Achei tudo um pouco rápido, por isso tive uma conversa com o treinador e ele percebeu a minha ideia, percebeu o que eu queria fazer. Mas obviamente que este ano é um conceito diferente. Agora, já estou habituado à Liga italiana, à própria cultura. Por isso, nos próximos jogos espero dar o meu contributo à selecção, porque também sinto falta. É a minha casa, e por isso quero ajudar Portugal”.