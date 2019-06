Bispo do Funchal levanta suspensão aplicada ao padre Martins

A Diocese do Funchal anunciou, esta tarde, que o bispo do Funchal Nuno Brás revogou hoje a suspensão do padre Martins Júnior, que tinha sido decretada em 27 Julho de 1977 pelo bispo Francisco Santana.

“Tendo em consideração que, passados estes anos as razões primeiras que levaram à aplicação e manutenção dessa pena deixaram de existir, o Bispo do Funchal, depois de ouvido o reverendo Padre Martins Júnior e os Conselhos Episcopal e dos Consultores, decidiu revogar a referida pena de suspensão”, adianta uma nota do Paço Episcopal, que revela que o sacerdote de Machico fica desde já nomeado administrador paroquial da Ribeira Seca.

O Bispo do Funchal vai visitar a paróquia da Ribeira Seca no dia 14 de Julho às 17 horas.