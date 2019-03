“Basta de propinas no ensino superior”, diz Edgar Silva

Na Universidade da Madeira, a CDU desenvolveu esta sexta-feira uma iniciativa política sobre a eliminação das propinas no ensino superior.

Nesta iniciativa disse Edgar Silva: “Basta de propinas! Este é um objectivo que A CDU considera prioritário e estratégico para um modelo de desenvolvimento em que o Ensino Superior Público, gratuito e de qualidade constitui um eixo fundamental.

No entanto, uma vez mais, o PS escolheu aliar-se ao PSD e ao CDS. Uma vez mais, o PS optou por executar a política de direita”.

Nesta iniciativa de encontro com estudantes da Universidade da Madeira foi distribuído um documento informativo sobre o Projecto de Lei que foi chumbado na Assembleia da República pelos partidos da política de direita e que pretendia a revogação das propinas no Ensino Superior Público.

Debatido e votado sexta-feira, dia 15, a proposta da CDU integrava um pacote de 6 textos legislativos com soluções orientadas para a defesa do ensino superior e dos direitos dos estudantes, nomeadamente, no que toca a aliviar os custos que recaem sobre os jovens e as suas famílias.

A CDU defende que o cumprimento integral da Constituição passa pela revogação das propinas no Ensino Superior Público, garantindo-se o acesso e frequência dos estudantes aos mais elevados graus de ensino. Tal pressupõe, a par do fim do pagamento de propinas, uma política de investimento e adequado financeiramente das instituições de ensino superior, bem como a valorização decisiva da Acção Social Escolar que permanece ainda profundamente limitada.