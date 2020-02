Balança comercial da Madeira com o exterior teve superavit de 110 milhões de euros

No ano de 2019, segundo os dados preliminares das Estatísticas do Comércio Internacional, o saldo da Balança Comercial da Região com o estrangeiro foi positivo em 110,3 milhões de euros.

De acordo com os dados preliminares referentes ao ano passado, este superavit supera os 54,9 milhões de euros de 2018, mantendo-se assim a tendência já manifestada desde 2017.

A taxa de cobertura das importações pelas exportações em 2019 foi de 168,4%, superior à registada no ano precedente, que se fixou em 131,5%.

Na prática, o total de exportações de empresas com sede na RAM rondou os 271,5 milhões de euros – valor mais alto em termos históricos – tendo aumentado 18,6% face a 2018, enquanto as importações atingiram os 161,2 milhões de euros, diminuindo 7,4% comparativamente ao ano precedente.

Contrariamente a 2018, em que os países terceiros concentraram a maior fatia das exportações, no ano em referência a maioria da saída de bens destinou-se a países da União Europeia (55,3% do total), enquanto do lado das importações manteve-se a preponderância da União Europeia (87,9%), informa esta sexta-feira a Direcção Regional de Estatística.