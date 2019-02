Aviso amarelo em vigor este sábado com ondas a chegar aos 4,5 metros

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso amarelo para a costa Norte da Madeira e o Porto Santo devido à agitação marítima para entrar em vigor às 6 horas de amanhã e até às 18 horas deste mesmo dia. Estão previstas ondas de Noroeste com 4 a 4,5 metros de altura.

Hoje as ondas na costa Norte são igualmente de Noroeste mas não vão além dos 2,5 a 3,5 metros, sendo de Sudoeste com 2 a 3 metros na costa Sul.

Quanto ao estado do tempo, espere nesta sexta-feira um dia novamente de muitas nuvens, sendo altas a partir do início da tarde. O vento será moderado a forte (30 a 40 km/h) do quadrante Sul, tornando-se fraco a moderado (10 a 30 km/h) a partir do início da tarde, soprando forte (40 a 50 km/h) e por vezes com rajadas até 80 km/h nas terras altas até final do dia. No Funchal as previsões são idênticas, mas o vento será fraco a moderado, tornando-se fraco. Está prevista uma pequena subida de temperatura.

No Funchal e na Ponta do Sol os valores chegam aos 23ºC, sendo de 17ºC e 18ºC respectivamente a temperatura mínima. Câmara de Lobos terá máxima de 24ºC e mínima de 16ºC. Machico está hoje com valores entre os 16ºC e os 21ºC; Caniçal e Santa Cruz está hoje com valores entre os 17ºC e os 22ºC. Ponta do Pargo terá mínima de 14ºC e máxima de 20ºC; Santana de 14ºC e 21ºC, São Vicente de 14ºC e 23ºC e Porto Moniz de 14ºC e 24ºC. O Porto Santo apresenta-se hoje com máxima de 21ºC e mínima de 16ºC.