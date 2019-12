Augusta Aguiar participou na festa de Natal da Casa do Povo de São Martinho

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, marcou presença hoje no convívio de Natal da Casa do Povo de São Martinho.

Um encontro que juntou cerca de 200 pessoas entre utentes das respostas sociais desta Instituição Particular de Solidariedade Social, familiares e associados da Casa do Povo de São Martinho.

A Casa do Povo de São Martinho foi constituída em 1995 e tem entre as suas várias valências um Centro de Dia e Centro de Convívio.

Na ocasião, Augusta Aguiar agradeceu, em nome do Governo Regional, “pelo trabalho fundamental que as Casas do Povo desenvolvem junto da população local, na promoção e desenvolvimento de competências, bem como na melhoria da qualidade de vida das pessoas”. Garantiu igualmente a continuidade e reforço do apoio do executivo às Casas do Povo, num trabalho em rede, em prol do desenvolvimento social da Região Autónoma da Madeira.

Augusta Aguiar finalizou a sua intervenção enaltecendo o papel dos dirigentes e voluntários da Casa do Povo de São Martinho na promoção da solidariedade social, reconhecendo todo o trabalho diário junto da comunidade local.