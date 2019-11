Associação Sindical de Segurança Privada reuniu-se com Director Regional do Trabalho

A Associação Sindical da Segurança Privada (ASSP), reuniu-se ontem, 27 de Novembro, com o Director Regional do Trabalho e Acção Inspectiva. Num encontro que serviu para a apresentação de cumprimentos entre Savino Correia e Paulo Brito, representante da ASPP e Delegado Sindical na Madeira, foram destacados os direitos e deveres dos trabalhadores da Segurança Privada, o apoio jurídico a cargo do advogado Américo Silva, assim como os protocolos existentes com várias empresas que beneficiam os associados pelo pagamento das quotas.