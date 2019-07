Associação de Armadores internacionais elogia trabalho da SDM e pede estabilidade no CINM

A European International Shipowners Association of Portugal (EISAP), associação representativa dos armadores internacionais com navios registados no Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR), recorreu a um comunicado para elogiar o trabalho que a SDM (gestora da Zona Franca da Madeira) tem realizado, tanto através da actual administração, presidida por Paulo Prada, como da anterior, por Francisco Costa. “A EISAP não se pronuncia sobre a forma jurídica futura da SDM, porque ‘não é sua competência fazê-lo’, mas aponta para a necessidade de continuar o bom trabalho que tem sido feito no MAR, nomeadamente pela actual e pela anterior estrutura de gestão da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira.”

Neste momento, é sabido que o Governo Regional está a estudar cenários alternativos ao actual modelo de gestão da Zona Franca da Madeira, o que está directamente relacionado com algumas posições e com uma investigação da Comissão Europeia.

Numa declaração atribuída a Gonçalo Santos, porta-voz da EISAP, em Portugal, é feita alusão a uma “excelente relação de colaboração e parceria que tem vindo a ser construída com a SDM ao longo dos anos” e é manifestado “o seu apreço pelo elevado sentido de responsabilidade e profissionalismo demonstrados pela empresa concessionária do Centro Internacional de Negócios da Madeira” (CINM).

“Nesse sentido, os armadores desejam que ‘no futuro, possa ser mantida a estabilidade no CINM e, consequentemente, no MAR, ‘a bem da Região Autónoma da Madeira, bem como dos associados da EISAP que decidiram registar os seus navios na Região’”, lê-se no comunicado.

Nos elogios à actual e anteriores administrações, não é esquecido o papel do executivo madeirense, que também merece uma referência, pelo “papel fundamental que o Governo Regional tem tido no desenvolvimento do Registo”.

Na sequência da notícia de que o Governo Regional está a estudar outros cenários para a gestão da Zona Franca, sem excluir o resgate da concessão, Roy Garibaldi, do Conselho de Administração da SDM, acusou o Governo Regional de “grande irresponsabilidade” ao criar “mais instabilidade” por ter manifestado vontade de mudar a parceria público-privada.