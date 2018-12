Assinatura da Carta de Compromisso entre parceiros do Plano Regional de Integração da Pessoa em Situação de Sem Abrigo

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará presente amanhã, quarta-feira, dia 12 de Dezembro, pelas 16 horas, no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, no âmbito da ‘Assinatura da Carta de Compromisso dos vários parceiros do Plano Regional de Integração da Pessoa em Situação de Sem Abrigo – PRIPSSA’.

Recorde-se que o Governo Regional, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, lançou a 8 de Maio deste ano, o Plano Regional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (PRIPSSA), para o quadriénio 2018-2022. A apresentação do Plano foi feita no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, no âmbito das comemorações do Dia Nacional da Segurança Social.

“Pretende-se com este acto efectivar o envolvimento e o compromisso do trabalho em parceria que se desenvolve e desenvolverá na vigência do Presente Plano Regional, para além de potenciar novas formas de parceria, articulação e intervenção social em prol da Pessoa em Situação de Sem Abrigo”, diz em nota de imprensa dirigida à redacção.

O PRIPSSA é coordenado pelo Instituto de Segurança Social da Madeira que, conjuntamente com o esforço de uma rede composta por 20 parceiros, visa seguir as linhas de orientação do Programa do XII Governo 2015-2019, Eixo I – Combater a Pobreza e assegurar a Protecção, Inclusão e a Coesão Social.