Assembleia Municipal do Funchal aprovou empréstimo de 14,6 milhões para novos investimentos com taxas de juro históricas

A Assembleia Municipal do Funchal, reunida hoje em Sessão Ordinária, aprovou com os votos favoráveis da Coligação Confiança e a abstenção dos partidos da Oposição, dois novos empréstimos para investimento no concelho, no valor total de 14,6 milhões de euros, que permitem ao Município apostar em nova habitação social, e novas infraestruturas e equipamentos públicos.

“Entre as obras que poderemos doravante colocar no terreno estão o novo Centro Interpretativo do Comboio do Monte, no Largo da Fonte, a requalificação do centro da freguesia de São Gonçalo, um novo centro social em Santa Luzia e um novo parque intergeracional dentro do Parque de Sta. Catarina, só para citar algumas muito aguardadas pela população”, destacou o Presidente Miguel Silva Gouveia, sublinhando “as taxas de juro imbatíveis que foram apresentadas ao Município por parte da banca comercial.”

“Estas taxas de juro estão longe de ser um acaso, e são, na verdade, a melhor prova da credibilidade que tem hoje o Município do Funchal junto das instituições financeiras, que encaram a edilidade como um parceiro com o qual todas procuram ter relacionamentos comerciais, sem excepção.” As taxas de juro alcançadas, nomeadamente, uma taxa fixa a 20 de anos de 0.956% e uma taxa variável, com spread de 0.23%, “são as melhores de sempre para o Funchal e uma referência a nível nacional”, concluiu Miguel Silva Gouveia.