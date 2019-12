Assembleia municipal de Santana aprova voto louvor Adérito Rocha

Foi aprovado por unanimidade esta manhã na assembleia municipal de Santana um voto de louvor ao enfermeiro Adérito Rocha, uma proposta da iniciativa do grupo municipal do CDS-PP que surge na sequência da notícia impressa do DIÁRIO onde dá conta que o madeirense foi distinguido em Londres. Actualmente a residir e a trabalhar no Reino Unido, é director de operações na TLC, empresa que gere oito lares em sete cidades diferentes, com um total de 440 idosos com diferentes graus de dependência.

“Este filho da nossa terra, foi distinguido entre um número de 100 outros gestores como o melhor gestor na área da saúde e dos serviços sociais. Distinguido com “Excelência”, o seu trabalho foi reconhecido como um dos melhores dos últimos anos, o que, demonstra, a qualidade e as capacidades deste madeirense, natural de Santana que singra na área da saúde em Inglaterra”, lê-se na proposta.

A assembleia decidiu propor que fosse aprovado um voto de louvor, “extensível aos seus pais, que, mais do que ninguém sentem orgulho num filho que educaram e deram ao mundo para trabalhar com a excelência e brio agora reconhecidos além-fronteiras. Também a nós, município de Santana, preenche-nos de elevada consideração, admiração e orgulho ouvirmos o nome de Santana elevado, fruto do trabalho de um filho seu”.