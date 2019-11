Assembleia Municipal de Santa Cruz aprovou voto de louvor a Arlindo Gouveia

Foi hoje aprovado, na Assembleia Municipal de Santa Cruz, um voto de louvor ao vereador Arlindo Gouveia pela “verticalidade assumida na defesa dos interesses dos santacruzenses em detrimento dos interesses partidários”. O voto foi apresentado pelos deputados municipais do JPP, tendo sido aprovado com os votos a favor do JPP e do PS e com os votos contra do PSD.

O voto de louvor foi apresentado pelo deputado Élvio Sousa, depois do vereador Arlindo Gouveia, a quem recentemente o PSD retirou a confiança política em virtude de o mesmo ter votado favoravelmente a expropriação da Quinta Escuna e o termo do contrato de arrendamento da Feira do Santo da Serra.

Numa intervenção realizada na Assembleia Municipal, Arlindo Gouveia disse que o PSD actual “não é o mesmo partido no qual se filiou”, manifestando-se contra uma “disciplina partidária que não tem em conta os interesses da população”. A propósito, sublinhou que pensa pela sua cabeça e que respeita, antes de mais, o interesse daqueles que o elegeram, tendo votado “em consciência”, salientando que, se algum dia tiver de votar contra, será “orientado por essa mesma consciência e pelo interesse público e não por uma questão partidária”.

Após esta explicação, o deputado Élvio Sousa do JPP apresentou a proposta de voto de louvor ao vereador, salientando que os deputados municipais do Juntos pelo Povo “louvam a atitude e a verticalidade de Arlindo Aguiar na defesa dos interesses dos santa-cruzenses, em detrimento dos interesses e das pressões privadas e particulares (inclusive partidárias)”.

“A coerência do vereador professor Arlindo Aguiar, reconhecida por muitos deputados municipais que, ainda hoje, têm assento na actual composição da Assembleia Municipal de Santa Cruz, é um exemplo de um autarca dedicado à causa pública”, vincou.

Élvio Sousa explicou que numa altura em que o país e as regiões autónomas sofrem com o centralismo de Lisboa, “os deputados municipais acompanham as deliberações e a posições públicas do vereador Arlindo na defesa do investimento público e da gestão eficiente do dinheiro dos contribuintes, renegando a instrumentalização aparelhística do Funchal.”

Na reunião de hoje da Assembleia Municipal foi aprovado o Orçamento Camarário para 2020, com votos a favor do JPP, abstenção do PS e votos contra do PSD e CDS.