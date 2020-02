Assembleia Legislativa da Madeira abre delegação no Porto Santo este mês

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira terá, em breve, uma delegação na ilha do Porto Santo. Tal como o DIÁRIO publicou esta segunda-feira, a proposta, da autoria do Presidente do parlamento madeirense, José Manuel Rodrigues foi aprovada ontem, na Conferência dos Representantes, e surge do desejo e da necessidade de aproximar os porto-santenses dos deputados, conforme sublinha José Manuel Rodrigues.

“O Porto Santo não pode ser lembrado apenas no Verão e nas férias, precisa de ter voz política ao longo de todo o ano e, para isso, é importante que os deputados possam aproximar-se mais dos eleitores do Porto Santo”, referiu, salientando que a inauguração da delegação na ilha dourada deverá acontecer no corrente mês.

Outra iniciativa que esteve ‘em cima da mesa’ da Conferência dos Representantes foi a sessão solene agendada para o dia 27 de Março, presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma cerimónia que surge inserida no âmbito das comemorações dos 600 anos do descobrimento das ilhas da Madeira e do Porto Santo.

A Conferência de Representantes, por acordo entre todos os partidos, aceitou os nomes indicados pelo PSD e pelo PS, para o Conselho Económico e Social da Madeira, que será presidido por Ivo Correia, indicado pelo PSD, e que terá como vice-presidente Carlos Pereira, indicado pelo PS.

Para o Conselho Económico e Social Nacional, a Assembleia Legislativa estará representada por Paulo Fontes, indicado pelo PSD, e por Paulo Cafôfo, indicado pelo PS.

Já no Conselho Consultivo da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o parlamento indigitou Ana Sousa.

Desta reunião, resultou, ainda, a calendarização de 26 reuniões plenárias, a decorrerem nos meses de Fevereiro, Março e Abril, sendo que o debate mensal com o Governo Regional deverá realizar-se no próximo dia 18 de Fevereiro.