Arte urbana em Câmara de Lobos recebe distinção nacional

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos será galardoada, no próximo dia 29 de Novembro, com uma Menção Honrosa do Prémio ‘Melhores Municípios para Viver’, através do projecto ‘Ornamentação de Ruas com Arte Reciclada - O São Pedro de Câmara de Lobos, uma Festa devolvida às Pessoas’. A cerimónia de entrega decorrerá no Cintec, em Almada, e o município estará representado pela Vice-Presidente, Sónia Pereira.

Considerando a importância da promoção da reutilização de resíduos para um ambiente mais sustentável, o concelho de Câmara de Lobos transformou essa boa prática em arte, através do projecto social ‘Ornamentação de Ruas com Arte Reciclada - O São Pedro de Câmara de Lobos, uma Festa devolvida às Pessoas’.

Este projecto de Ornamentação de Ruas enquadra-se na organização das tradicionais Festas de São Pedro, organizadas anualmente pela Câmara Municipal, com o objectivo de promover o concelho como cidade inovadora, sustentável e ecológica. Isto é, incentivar uma comunidade unida de modo a colocar em prática métodos mais amigos do ambiente, tais como: as actividades económicas locais, potenciadas pela realização de espectáculos musicais, gastronomia e a reutilização de objectos para decorações de ruas.

Para além das pessoas inseridas neste projecto, existiram diversas instituições não lucrativas, envolvendo cerca de 500 voluntários, de todas as faixas etárias, na organização das actividades previstas tendo em vista a valorização e afirmação da cultura e das tradições do Concelho. Durante aproximadamente 6 meses, os intervenientes procedem à recolha, tratamento e processamento dos materiais reutilizáveis, tais como, garrafas de plástico vazias e latas de refrigerantes, entre outros, para embelezar não só as festas como também as ruas da cidade. Esta boa prática de ornamentação dos espaços costuma atrair e cativar os madeirenses, residentes de outros concelhos, bem como os turistas.