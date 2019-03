Arrancam em força as obras no Centro de Saúde da Calheta, veja o vídeo

A maquinaria pesada chegou, esta manhã, ao Centro de Saúde da Calheta, localizado no sítio da Estrela. A unidade será alvo de uma profunda requalificação.

Nos próximos dez meses, prazo de reconstrução, consultas, internamento e Serviço de Urgência deixam de funcionar neste edifício.

Recorde-se que desde o final do mês passado, as consultas dirigidas aos utentes inscritos no Centro de Saúde da Estrela passaram a ser realizadas no Centro de Saúde dos Prazeres, localizado no mesmo concelho.