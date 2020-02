Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira acolhe ‘Relações Interpessoais: entre o Real e o Virtual’

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, organiza o Seminário “Relações Interpessoais: entre o Real e o Virtual”, quarta-feira (12 de fevereiro), entre as 9h30 e as 17h30, no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira. Esta iniciativa tem como destinatários educadores de infância, alunos e docentes dos ensinos básico e secundário da Região Autónoma da Madeira, encarregados de educação e outros profissionais de saúde e educação.

O Seminário tem como principal objectivo alertar e consciencializar a geração digital, os profissionais de educação e da saúde, os encarregados de educação e demais agentes, para os riscos inerentes ao uso das tecnologias, bem como ajudar os alunos a serem capazes de efectuar escolhas livres, responsáveis e consistentes na sua vida sexual – prevenindo situações de risco, nomeadamente a gravidez não desejada e a gravidez precoce, os abusos sexuais, as Infecções de Transmissão Sexual –, e alertar para as eventuais consequências que advêm da utilização ilimitada e indiscriminada da internet.

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, fará a primeira comunicação, cujo tema incidirá na dicotomia entre o mundo real e o mundo virtual e na influência deste último nos relacionamentos interpessoais.

Do programa constam ainda quatro prelecções de especialistas ligados à temática, designadamente Daniel Neto, médico psiquiatra, Ana Jardim, professora da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira e especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica, Alícia Freitas, psicóloga clínica e da saúde do IASAÚDE, e José Custódio, inspector da Brigada do Crime Informático da Polícia Judiciária. Procura-se, assim, proporcionar uma pluralidade de abordagens, do ponto de vista da Educação, da Sexualidade, da Saúde e da Cidadania, e uma reflexão multidisciplinar acerca da temática.