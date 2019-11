Arquivo e Biblioteca ganham direcção regional. A notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO de Notícias fala da nova estrutura, que vai ter seis direcções de serviços, sendo uma delas o Centro de Estudos de História do Atlântico - Alberto Vieira. As alterações na orgânica da Secretaria do Turismo afectam também a Cultura. Saiba mais na página 12.

A maior mancha gráfica vai para os taxistas, que se dizem sem medo da concorrência, a Uber. Apesar de se mostrarem apreensivos com a entrada da Uber na Madeira, estão convencidos que a nova concorrência não vai vingar. O DIÁRIO já experimentou o novo serviço, que tem cerca de duas dezenas de viaturas em circulação. A experiência pode ser lida nas páginas 2 e 3.

Também nesta edição, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acusa socialistas de “ignorância”, negando a rescisão do contrato de concessão do ferry pelo operador. Miguel Iglésias e Paulo Cafôfo dizem, por sua vez, que o presidente do executivo madeirense mentiu e requerem a sua presença, com urgência, no Parlamento. As notícias constam das páginas 6, 8 e 10.

Saiba ainda que 16 mil recorrem ao médico para deixar tabaco. Tal como consta da página 4, na Região um quinto da população com mais de 15 anos é fumadora.

Ainda no rescaldos da manifestação dos polícias, ocorrida ontem em Lisboa, os agentes da Madeira dizem ter mais razões para protestar que os restantes colegas. Os pormenores podem ser conhecidos na página 13.

