ARM alerta para alterações no atendimento e recolha de resíduos a 29 de Novembro

Através de uma nota de imprensa, a ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa que, no próximo dia 29 de Novembro, a recolha de resíduos nos municípios de Câmara de Lobos, Machico, Ribeira Brava e Santana terá início às 07 horas.

Além disso, revela que os serviços de atendimento ao público nos balcões da ARM de Câmara de Lobos, Machico, Ribeira Brava e Santana, bem como das delegações localizadas na ETZO – Meia Légua e ETZL/ET – Porto Novo estarão encerrados a partir das 12 horas.

No entanto, adianta que o balcão de atendimento, localizado na Loja do Cidadão, no Funchal estará aberto, no período habitual.