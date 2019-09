Arguidos chegaram ao tribunal para julgamento de caso de droga

Começa esta manhã o julgamento do caso de tráfico de droga que envolve 24 arguidos, acusados da introdução de dezenas de quilos de haxixe na Madeira. Aqui a imagem da chegada ao Juízo Central Criminal do Funchal, no Edifício 2000.

O alegado cabecilha do grupo é um jovem madeirense de 25 anos que reside em Lisboa e que se gabava de ganhar o triplo do ordenado do Presidente do Governo Regional.