A ARDITI e a Universidade da Madeira (UMa) realizam no próximo dia 21 de Janeiro, entre as 9h e as 13 horas, uma conferência sobre o programa Horizonte 2020 e o próximo programa quadro Horizonte Europa, inseridos no projecto FORWARD (Fostering Research Excellence in EU Outermost Regions) que permite às 9 Regiões Ultraperiféricas (RUPs) prepararem-se melhor para poderem responder de forma mais competitiva aos futuros concursos/projectos de Investigação e Desenvolvimento (I&D).

A abertura do evento estará a cargo do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge de Carvalho e é dirigido a investigadores, gestores de projecto, gestores de empresas e organizações regionais, na área da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D+i), assim como, aos demais interessados que queiram ou se encontrem a participar ou a desenvolver propostas no âmbito deste quadro de financiamento europeu.

Com esta iniciativa, que decorre na Sala do Senado, piso -2 da UMa, a ideia é sensibilizar os participantes para as oportunidades de financiamento com potencial interesse para a Madeira nos próximos concursos do Horizonte 2020, assim como dar a conhecer o próximo programa Horizonte Europa, que terá início em janeiro de 2021.

A promessa é a de dar continuidade a este evento inserido no WP4 (Capacity Building and training activities) e WP6 (Connecting research and policy making: next generation policy tools) do projeto FORWARD.

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição em https://bit.ly/2s5Y8Oo