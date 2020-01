Bom dia! O apoio aos eléctricos, na Madeira, só dá para 100 carros. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que o Governo Regional acenou com 10 mil euros de apoio na compra de cada veículo eléctrico até um montante máximo de um milhão de euros, mas o auxílio não vai dar para as encomendas. É que só em 2019 foram vendidos 137 carros do género na Região e, no Porto Santo, 400 mil euros esgotaram em quatro meses. Um assunto para ler com devida atenção nas páginas 22 e 23.

Avanços da Medicina contrastam com a regressão na relação humana

O desabafo é feito por Ricardo Crawford Nascimento, médico pneumologista com 42 anos dedicados à Saúde Regional e que é hoje homenageado. Pela mesma área, saiba que ‘Super Mário’ vai para director clínico do SESARAM com o propósito de inovar.

‘Região vê reforçada ligação aérea a Madrid’, ‘Novo coronavírus ganha terreno e motiva alerta’ e ‘Há 31 mil processos pendentes na Comarca da Madeira’ são os outros assuntos em evidência na edição impressa número 47.253 do seu DIÁRIO.

