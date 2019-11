Animais que já foram vacinados em Março, “não deverão ser vacinados novamente”, alerta a CMF

Esta quinta-feira, dia 14 de Novembro, tem início a nova campanha municipal gratuita de vacinação antirrábica, identificação electrónica e desparasitação interna para cães com mais de três meses de idade, na sequência do sucesso deste projecto ao longo dos últimos dois anos no Município do Funchal.

Não obstante, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) deixa um alerta à população: “Todos os animais que já foram vacinados na 1.ª campanha de vacinação de 2019, que decorreu no passado mês de Março, não deverão ser vacinados novamente”.

A autarquia esclarece que “na caderneta dos animais, é possível consultar a validade de cada vacina” e informa “os portadores de cães que porventura se tenham inscrito novamente para esta 2ª campanha do ano, que não será necessário deslocarem-se ao local nesse sentido”.

Recorde-se que as quatro primeiras campanhas percorreram todas as freguesias do concelho e permitiram vacinar 2103 animais domésticos, não apresentando quaisquer custos para os detentores de cães domésticos e tendo englobado a vacinação, a colocação do chip e o registo dos respectivos animais.

A quinta, que arranca hoje, campanha começa na freguesia de São Gonçalo e prossegue, a 16 de Novembro, no próximo sábado, em Santa Maria Maior, Monte e Sé. No próximo dia 23, deverá chegar às freguesias de São Pedro e Imaculado Coração de Maria. A campanha termina no dia 30, em São Roque, Santa Luzia e S. Martinho.

À semelhança das campanha anteriores, os interessados devem contactar a Junta de Freguesia do local de residência, no sentido de procederem a uma pré-inscrição para beneficiar da campanha.