Ambiente oferece 500 chávenas de loiça aos funcionários

Esta sexta-feira, pelas 10h30, a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, irá oferecer aos cerca de 500 funcionários do Edifício do Campo da Barca, uma chávena de loiça reutilizável.

A iniciativa tem como objectivo de eliminar o consumo de materiais de utilização única nas máquinas de café, depois de terem sido eliminados os copos de plástico das máquinas do edifício. Uma parceria entre a Secretaria do Ambiente, a Equipvending e a Nestlé, que vai permitir “ir mais além no objectivo de uma economia cada vez mais circular ao usar chávenas reutilizáveis”.

A Secretaria alerta para o facto de actualmente 8 milhões de toneladas de plástico irem parar aos oceanos, todos os anos. Plástico esse que, consumido pelos peixes, entra na cadeia alimentar expondo também o ser humano.

Em média, as pessoas chegam a ingerir cerca de 5 gramas de plástico por semana, o equivalente a um cartão de crédito.

Só em Portugal, são utilizados, anualmente, 259 milhões copos de café de plástico.