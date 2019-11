Entre hoje e 30 de Novembro, três alunos acompanhados por dois professores participarão num encontro no âmbito do programa Erasmus+, subordinado ao tema “Think Global – Act Local: Our forests”, na localidade de Evrychou, no Chipre. Além da Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral estarão a participar neste encontro alunos e professores da Alemanha, Bulgária, Chipre e Estónia.