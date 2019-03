Alunos da Ponta do Sol plantaram árvores no Paul da Serra

A Câmara Municipal da Ponta do Sol promoveu, esta manhã, no Paul da Serra, a plantação de 47 árvores pelos alunos do 4.º ano das escolas do concelho.

A actividade comemorativa do Dia da Árvore e da Floresta contou com o apoio de uma equipa da própria autarquia, que ajudou as 85 crianças a plantar os exemplares cedidos pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza. Desta vez, seis alunos da Escola do Lombo de São João levaram as suas próprias árvores para a serra, preparadas antecipadamente no estabelecimento de ensino.

A presidente e o vice-presidente da Câmara Municipal acompanharam a experiência. Célia Pessegueiro realçou que das mais de 40 árvores plantadas em 2018, cerca de um terço sobreviveu ao clima agreste da zona, fazendo votos para que a taxa de sucesso deste ano seja ainda maior.

A autarca e o vereador Sidónio Pestana, que tem o pelouro da educação, não deixaram de participar nos trabalhos, tendo a presidentepedido aos alunos para cuidarem cada um da sua planta, prometendo fazer o mesmo através dos funcionários da autarquia.